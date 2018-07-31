Напад із кислотою на працівницю міськради Херсона: жінка у важкому стані

Херсонська активістка та керуюча справами виконавчого комітету міськради Катерина Гандзюк після нападу невідомого перебуває у реанімації. Лікарі кажуть, що стан потерпілої важкий, у неї опіки 30% шкіри. Також жінку намагаються вивести із шокового стану.

Про це повідомив лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелєв у коменатрі day.kiev.ua.

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Жінка отримала хімічні опіки понад 30%. На цей момент її стан важкий, стабільний, вона при свідомості, проводяться протишокові заходи. На фоні шокового стану виникають інші проблеми, в тому числі з нирками, що характерно для всіх типів опіків,

– розповів медик.

Він також додав, що кислота потрапила чиновниці на спину, голову, руку, а також в око.

"Коли людина потрапляє в реанімацію, завжди можлива небезпека для життя... Ми намагаємось стабілізувати усі життєво важливі функції. Прогнозів ми поки ніяких не робимо. Після виведення жінки з шоку з нею займатимуться вузькі спеціалісти", – зауважив Равелєв.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка вийшла з під'їзду дому, і на неї напав невідомий. З опіками обличчя потерпіла зараз перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.