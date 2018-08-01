08:29
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Чиновниця міськради Херсона Гандзюк про напад з кислотою: Відчувала, що я – наступна

124 Читать новость на русском
Чиновниця Херсонської міськради та активістка Катерина Гандзюк вважає, що напад на неї стався через її роботу та коштував близько 500 доларів
Чиновниця Херсонської міськради та активістка Катерина Гандзюк вважає, що напад на неї стався через її роботу та коштував близько 500 доларів / "Любимый Херсон"

Чиновниця Херсонської міськради та активістка Катерина Гандзюк стверджує, що напад на неї коштував близько 500 доларів. Також батько потерпілої бачив нападника кілька днів тому. Щодо мотивів нападу, то вона вважає, що він стався через її роботу.

Про це написав адвокат Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Напад із кислотою на працівницю міськради Херсона: жінка у важкому стані

"Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою", – передає її слова правозахисник.

Водночас він з посланням на водія додає, що її волосся та одяг диміли від роз'їдання кислотою.

За його словами, стан Гандзюк є близьким до важкого.

"Привезли квіти. Вона не могла відкрити очі. Один ледве відкрила, просила показати їй квіти. Зраділа та намагалася посміхнутися. Йдучи, почули як Катя просила у лікаря "давайте в око наллємо лідокаїн?" Завтра буде консиліум і тоді буде зрозуміло що до чого. Батько бачив того, що облив кислотою, ще кілька днів назад, коли Катя була в Києві", – переконує Найєм.

Крім того, активістка оприлюднила деякі деталі щодо нападу.

Ну отримав замовник, кажуть, доларів 500. Я б дала більше, щоб не чіпали. Я не боюся – це частина моєї роботи. Я відчувала, що після нерозкритих злочинів у Одесі, після того, що 32 дні поліція Херсона намагалася встановити факт того, що Сергій Нікітенко – журналіст, я відчувала, що я – наступна. Я не спілкуюся ні з якими правоохоронцями з Херсона,
– каже вона.

Також Найєм обурюється, що поліція досі нічого не зробила.

"Відео не вилучали. Ви вдумайтеся... людину обливають кислотою, вона роз'їдає її тіло, і поліція інкримінує хуліганство. Вишенька на торті... Досі поліція не встановила, чим саме облили Катерину. Як любить говорити Катерина "тупо нема повноважень"… Вважаю, що це звичайний теракт. З метою залякати всіх нас", – наголосив він.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Сталось це, коли жінка вийшла з під'їзду будинку та у цей час на неї напав невідомий. За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії. До слова, генпрокурор Юрій Луценко взяв цю справу під особистий контроль.

Теги: Новини України Новини Херсона Кримінальні новини Гроші
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
31 липня, 22:02 Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
Борис Немировський
Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
31 липня, 21:02 Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
31 липня, 20:02 Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
31 липня, 18:01 Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
31 липня, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Прогноз погоди на 1 серпня: сонячно та спекотно по всій Україні, лише на Заході – дощі
 сьогодні , 06:30
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Український захисник дебютував у іспанському чемпіонаті
 2 квітня 2017 , 18:52
Зірковий півзахисник вже 21 травня може покинути Реал, трансфер узгоджено на 95%
 16 травня 2017 , 15:19
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук