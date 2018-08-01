Чиновниця міськради Херсона Гандзюк про напад з кислотою: Відчувала, що я – наступна

Чиновниця Херсонської міськради та активістка Катерина Гандзюк стверджує, що напад на неї коштував близько 500 доларів. Також батько потерпілої бачив нападника кілька днів тому. Щодо мотивів нападу, то вона вважає, що він стався через її роботу.

Про це написав адвокат Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Напад із кислотою на працівницю міськради Херсона: жінка у важкому стані

"Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою", – передає її слова правозахисник.

Водночас він з посланням на водія додає, що її волосся та одяг диміли від роз'їдання кислотою.

За його словами, стан Гандзюк є близьким до важкого.

"Привезли квіти. Вона не могла відкрити очі. Один ледве відкрила, просила показати їй квіти. Зраділа та намагалася посміхнутися. Йдучи, почули як Катя просила у лікаря "давайте в око наллємо лідокаїн?" Завтра буде консиліум і тоді буде зрозуміло що до чого. Батько бачив того, що облив кислотою, ще кілька днів назад, коли Катя була в Києві", – переконує Найєм.

Крім того, активістка оприлюднила деякі деталі щодо нападу.

Ну отримав замовник, кажуть, доларів 500. Я б дала більше, щоб не чіпали. Я не боюся – це частина моєї роботи. Я відчувала, що після нерозкритих злочинів у Одесі, після того, що 32 дні поліція Херсона намагалася встановити факт того, що Сергій Нікітенко – журналіст, я відчувала, що я – наступна. Я не спілкуюся ні з якими правоохоронцями з Херсона,

– каже вона.

Також Найєм обурюється, що поліція досі нічого не зробила.

"Відео не вилучали. Ви вдумайтеся... людину обливають кислотою, вона роз'їдає її тіло, і поліція інкримінує хуліганство. Вишенька на торті... Досі поліція не встановила, чим саме облили Катерину. Як любить говорити Катерина "тупо нема повноважень"… Вважаю, що це звичайний теракт. З метою залякати всіх нас", – наголосив він.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Сталось це, коли жінка вийшла з під'їзду будинку та у цей час на неї напав невідомий. За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії. До слова, генпрокурор Юрій Луценко взяв цю справу під особистий контроль.