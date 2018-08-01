Нападение с кислотой на чиновницу в Херсоне: полиция рассматривает три версии

Следствие рассматривает три версии нападения на активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

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Как отметили в ведомстве, нападение на чиновника уже переквалифицировали с ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты,

– говорится в сообщении.

Добавим, что врачи сообщили о состоянии потерпевшей. По словам медиков, Гандзюк находится в реанимации, у нее 30% ожогов кожи, состояние – тяжелое.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Произошло это, когда женщина вышла из подъезда дома и в это время на нее напал неизвестный. По словам журналиста Романа Синицина, за нападением на Гандзюк могут стоять либо правоохранители, либо сторонники России. К слову, генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.