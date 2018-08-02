Нападение с кислотой на Гандзюк: Аброськин сообщил о важном шаге чиновницы

Чиновница Херсонского горсовета и активистка Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил серной кислотой, согласилась сотрудничать со следствием. Также в больнице, где она сейчас находится, ей выделена охрана.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции и начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

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По его словам, оперативники Департамента стратегических расследований посетили место лечения советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, которая стала жертвой нападающего с кислотой.

В то же время правохранитель напомнил, что по постановлению следователя, женщине выделена охрана в лечебном учреждении, где она находится.

Кроме того, он отметил, что во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности – предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

"Главное то, что женщина пошла на контакт и начала сотрудничать с нами", – подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.

Также Аброськин призвал возможных очевидцев или свидетелей обращаться в полицию и сообщать информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.

"Мы поддерживаем работу журналистов и активистов, которые пытаются собственными силами установить обстоятельства происшествия и занимаются распространением информации по этому поводу. Однако, мы обращаемся к общественности: если есть какая-то информация, которая поможет полиции в раскрытии этого преступления и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством, просим сообщить ее правоохранительным органам", – подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.



Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.