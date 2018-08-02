Журналист опубликовал фоторобот мужчины, который облил кислотой херсонскую чиновницу Гандзюк

Журналист Сергей Никитенко опубликовал фоторобот мужчины, который облил концентрированной серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Фоторобот нападавшего журналист опубликовал в Facebook.

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31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк. Женщина получила 30% ожогов тела и была госпитализирована в реанимацию.

Не секрет, что мы, журналисты, активисты, юристы, ведем собственное расследование по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. И мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот",

– отметил Никитенко.

Журналист отметил, что нападавший минимум несколько дней посещал четвертый Таврийский микрорайон и возможно бывал в горсовете и около.

"Друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти нападавшего, будет выплачено вознаграждение 100 тысяч гривен", – добавил Никитенко.

Напомним, полиция расследует нападение на Екатерину Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.



По словам журналиста Романа Синицина, за нападением на Гандзюк могут стоять или правоохранители, или сторонники России.