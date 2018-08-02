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К нападению на Гандзюк может быть причастна полиция: правозащитница дала объяснение

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К нападению на Гандзюк может быть причастна полиция
К нападению на Гандзюк может быть причастна полиция / Фото из открытых источников

К нападению на активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк могут быть причастны сотрудники местных правоохранительных органов.

Об этом заявила глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, передает "Громадское".

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31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк. Женщина получила 30% ожогов тела и была госпитализирована в реанимацию.

Действительно, есть такие случаи, когда полиция не то, что не расследует, но еще и очень часто стоит за теми, кто нападал... По поводу Екатерины Гандзюк и вчерашнего нападения на нее, там тоже может быть такой мотив, поскольку она активно критиковала коррупцию в местной полиции и, собственно, это тоже может быть одним из мотивов нападения на нее. Это сразу порождает сомнения, что расследование будет справедливым, всесторонним и эффективным,
– сказала она.

В частности, правозащитница обратила внимание на то, что всего за два дня полиция уже дважды меняла квалификацию этого дела.

Напомним, полиция расследует нападение на Екатерину Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

По словам журналиста Романа Синицына, за нападением на Гандзюк могут стоять либо правоохранители, либо сторонники России.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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