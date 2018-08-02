До нападу на Гандзюк може бути причетна поліція: правозахисниця дала пояснення

До нападу на активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк можуть бути причетні працівники місцевих правоохоронних органів.

Про це заявила голова Центру інформації про права людини Тетяна Печончик, передає "Громадське".

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31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Жінка зазнала 30% опіків тіла та була госпіталізована у реанімацію.

Справді, є такі випадки, коли поліція не те, що не розслідує, але ще й дуже часто стоїть за тими, хто нападав… З приводу Катерини Гандзюк і вчорашнього нападу на неї, там теж може бути такий мотив, оскільки вона активно критикувала корупцію у місцевій поліції і, власне, це теж може бути одним із мотивів нападу на неї. Це відразу породжує сумніви, що розслідування буде справедливим, всестороннім та ефективним,

– сказала вона.

Зокрема, правозахисниця звернула увагу на те, що лише за два дні поліція вже двічі змінювала кваліфікацію цієї справи.

Нагадаємо, поліція розслідує напад на Катерину Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії.