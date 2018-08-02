16:04
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Журналіст опублікував фоторобот чоловіка, який облив кислотою херсонську чиновницю Гандзюк

193 Читать новость на русском
Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк / BBC

Журналіст Сергій Нікітенко опублікував фоторобот чоловіка, який облив концентрованою сірчаної кислотою співробітницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Фоторобот нападника журналіст опублікував у Facebook.

Читайте також: До нападу на Гандзюк може бути причетна поліція: правозахисниця дала пояснення

31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Жінка зазнала 30% опіків тіла та була госпіталізована у реанімацію.

Не секрет, що ми, журналісти, активісти, юристи, ведемо власне розслідування у справі нападу на Катерину Гандзюк. Зараз ми збираємо, аналізуємо, вивчаємо та фільтруємо всю наявну інформацію. І ми просимо вашої допомоги. Нам вдалось скласти фоторобот",
– зазначив Нікітенко.

Журналіст зазначив, що нападник мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон і можливо бував в міськраді і біля.

"Друзі Катерини вирішили, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень", – додав Нікітенко. 

Нагадаємо, поліція розслідує напад на Катерину Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії.

Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Херсона Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В артемівський госпіталь звозять поранених
 30 січня 2015 , 11:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Селюк накинувся на Гвардіолу і обіцяє йому війну
 20 вересня 2016 , 20:32
Легендарний "динамівець", якого сватали на місце Реброва, може працевлаштуватись у Росії
 9 грудня 2016 , 19:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук