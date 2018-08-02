Журналіст опублікував фоторобот чоловіка, який облив кислотою херсонську чиновницю Гандзюк

Журналіст Сергій Нікітенко опублікував фоторобот чоловіка, який облив концентрованою сірчаної кислотою співробітницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Фоторобот нападника журналіст опублікував у Facebook.

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31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Жінка зазнала 30% опіків тіла та була госпіталізована у реанімацію.

Не секрет, що ми, журналісти, активісти, юристи, ведемо власне розслідування у справі нападу на Катерину Гандзюк. Зараз ми збираємо, аналізуємо, вивчаємо та фільтруємо всю наявну інформацію. І ми просимо вашої допомоги. Нам вдалось скласти фоторобот",

– зазначив Нікітенко.

Журналіст зазначив, що нападник мінімум декілька днів відвідував четвертий Таврійський мікрорайон і можливо бував в міськраді і біля.

"Друзі Катерини вирішили, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень", – додав Нікітенко.

Нагадаємо, поліція розслідує напад на Катерину Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії.