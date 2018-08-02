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Опубликованы первые фото облитой кислотой Гандзюк после нападения в Херсоне

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Опубликованы первые фото облитой кислотой Гандзюк после нападения в Херсоне
Опубликованы первые фото облитой кислотой Гандзюк после нападения в Херсоне / Фото из открытых источников

В социальных сетях опубликованы фото активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк после совершенного на нее нападения с серной кислотой. Друзья женщины и активисты требуют от украинской власти и международных организаций помощи в проведении расследования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат и друг пострадавшей Маси Найем.

Несмотря на публичную огласку, ни Президент Украины, ни Организация Объединенных Наций, ее бывший работодатель, не удосужились сделать заявлений относительно этой ситуации. Нападение на Екатерину является террористическим актом против всех активистов и против украинской государственности,
– говорится в заметке Найема.

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"Мы призываем все международные организации и представительства иностранных государств в Украине приобщить свои усилия и помочь гражданскому обществу Украины отстоять проведение полного и тщательного расследования", – подчеркнул он.

Найем также напомнил, что в результате нападения Гандзюк получила химические ожоги 35% кожи.

"Ухудшилось зрение. Екатерина с момента нападения до сих пор находится в отделении реанимации", – отметил адвокат.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана.

Теги: Новости Украины Расследования Новости Херсона Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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