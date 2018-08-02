Полиция предоставила охрану советнице мэра Херсона Гандзюк, которую облили кислотой

Следователь полиции Херсонской области принял решение о применении мер безопасности в отношении и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на слова начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

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31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк. Женщина получила 30% ожогов тела и была госпитализирована в реанимацию.

Следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело, вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей,

– заявил начальник криминальной полиции.

По его словам, для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсон направлены представители Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции, созданный для борьбы с проявлениями организованной преступности.

"В настоящее время у нас уже есть положительные наработки. Следствие продолжается. Думаю, в ближайшее время это преступление будет раскрыто, а виновные – привлечены к ответственности", – добавил Аброськин.

Напомним, полиция расследует нападение на Екатерину Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.



По словам журналиста Романа Синицина, за нападением на Гандзюк могут стоять или правоохранители, или сторонники России. Друзья потерпевшей пообещали, что за информацию, которая поможет найти нападающего, будет выплачено вознаграждение 100 тысяч гривен