17:31
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Поліція надала охорону радниці мера Херсона Гандзюк, яку облили кислотою

45 Читать новость на русском
Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк / censor.net.ua

Слідчий поліції Херсонської області ухвалив рішення про застосування заходів безпеки стосовно в.о. управляючого справами виконкому Херсонської міськради, радника мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на слова начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Читайте також: Журналіст опублікував фоторобот чоловіка, який облив кислотою херсонську чиновницю Гандзюк

31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Жінка зазнала 30% опіків тіла та була госпіталізована у реанімацію.

Слідчий поліції Херсонської області, у провадженні якого перебуває ця справа, виніс постанову про застосування заходів безпеки у вигляді фізичної охорони потерпілої,
– заявив начальник кримінальної поліції.

За його словами, для організації роботи та надання допомоги у розкритті цього злочину до Херсона направлено представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який створений для боротьби з проявами організованої злочинності.

"На цей час у нас вже є позитивні напрацювання. Слідство триває. Думаю, найближчим часом цей злочин буде розкрито, а винні – притягнуті до відповідальності", – додав Аброськін.

Нагадаємо, поліція розслідує напад на Катерину Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії. Друзі потерпілої пообіцяли, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень

Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Херсона Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
В Ізраїлі Ялту назвали російським містом: фотодоказ
 30 жовтня 2017 , 17:53
"Бетіс" Зозулі мінімально переграв "Малагу" Бойка
 23 вересня 2016 , 23:41
ЧС-2018: представники лише двох клубів посіли всі призові місця Мундіалю
 16 липня , 21:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук