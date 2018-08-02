Поліція надала охорону радниці мера Херсона Гандзюк, яку облили кислотою

Слідчий поліції Херсонської області ухвалив рішення про застосування заходів безпеки стосовно в.о. управляючого справами виконкому Херсонської міськради, радника мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції з посиланням на слова начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна.

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31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Жінка зазнала 30% опіків тіла та була госпіталізована у реанімацію.

Слідчий поліції Херсонської області, у провадженні якого перебуває ця справа, виніс постанову про застосування заходів безпеки у вигляді фізичної охорони потерпілої,

– заявив начальник кримінальної поліції.

За його словами, для організації роботи та надання допомоги у розкритті цього злочину до Херсона направлено представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який створений для боротьби з проявами організованої злочинності.

"На цей час у нас вже є позитивні напрацювання. Слідство триває. Думаю, найближчим часом цей злочин буде розкрито, а винні – притягнуті до відповідальності", – додав Аброськін.

Нагадаємо, поліція розслідує напад на Катерину Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії. Друзі потерпілої пообіцяли, що за інформацію, яка допоможе знайти нападника, буде виплачена винагорода 100 тисяч гривень