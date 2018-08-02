Опубліковані перші фото облитої кислотою Гандзюк після нападу в Херсоні

У соціальних мережах опубліковані фото активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк після скоєного на неї нападу з сірчаною кислотою. Друзі жінки та активісти вимагають від української влади і міжнародних організацій допомоги у проведенні розслідування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат і друг постраждалої Масі Найєм.

Не дивлячись на публічний розголос, ані Президент України, ані Організація Об’єднаних Націй, її колишній роботодавець, не спромоглися зробити заяв щодо цієї ситуації. Напад на Катерину є терористичним актом проти всіх активістів та проти української державності,

– мовиться у дописі Найєма.

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"Ми закликаємо всі міжнародні організації та представництва іноземних держав в Україні долучити свої зусилля і допомогти громадянському суспільству України відстояти проведення повного і ретельного розслідування", – наголосив він.

Найєм також нагадав, що внаслідок нападу Гандзюк отримала хімічні опіки 35% шкіри.

"Погіршився зір. Катерина з моменту нападу і досі перебуває у відділенні реанімації", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону.