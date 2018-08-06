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Напад з кислотою на активістку Гандзюк: підозрюваному обрали запобіжний захід

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Підозрюваному у нападі на Гандзюк в Херсоні обрали запобіжний захід
Підозрюваному у нападі на Гандзюк в Херсоні обрали запобіжний захід / фото з соцмереж

Підозрюваному у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк суд обрав запобіжний захід. Його триматимуть під вартою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

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Сьогодні, 6 серпня 2018 року, Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк – тримання під вартою,
– зазначив він.

Додамо, що раніше Масі Найєм повідомив, що суд по обранню запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні нападу на Катерину Гандзюк перенесли через те, що в зал засідання не з'явився адвокат підозрюваного.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.
Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.
Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, і 3 серпня їй зробили першу операцію. Також 3 серпня затримали імовірного нападника на активістку, це 39-річний житель Херсона Микола Новіков.

Теги: Новини України Судді Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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