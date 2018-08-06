Напад на активістку Гандзюк: відоме ім’я підозрюваного та опубліковане його фото

Підозрюваного у скоєнні нападу з кислотою на херсонську чиновницю та активістку Катерину Гандзюк звуть Микола Новіков. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику перенесли у зв'язку із тим, що в суд не з'явився адвокат підозрюваного.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Масі Найєм.

24 канал повідомляв, що 3 серпня глава МВС Арсен Аваков сповістив про затримання підозрюваного у скоєнні нападу на Гандзюк.

"Сьогодні о 13:00 буде продовжено засідання із адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги", – додав Найєм.

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На фото – підозрюваний. Новіков Микола Миколайович, 30.11.1978 року народження, м. Херсон, зареєстрований за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, буд. 142, кв. 35,

– написав адвокат.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, і 3 серпня їй зробили першу операцію.