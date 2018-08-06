Нападение на активистку Гандзюк: известно имя подозреваемого и опубликовано его фото

Подозреваемого в совершении нападения с кислотой на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк зовут Николай Новиков. Судебное заседание по избранию меры пресечения злоумышленнику перенесли в связи с тем, что в суд не явился адвокат подозреваемого.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маси Найем.

24 канал сообщал, что 3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в совершении нападения на Гандзюк.

"Сегодня в 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", – добавил Найем.

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На фото – подозреваемый. Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 года рождения, г. Херсон, зарегистрирован по адресу: г. Херсон, проспект Адмирала Сенявина, дом. 142, кв. 35,

– написал адвокат.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.



Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.



Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, и 3 августа ей сделали первую операцию.