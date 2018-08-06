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Нападение с кислотой на активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения

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Подозреваемому в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк суд избрал меру пресечения. Его будут держать под стражей.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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Сегодня, 6 августа 2018 года, Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк – содержание под стражей,
– отметил он.

Добавим, что ранее Маси Найем сообщил, что суд по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении нападения на Екатерину Гандзюк перенесли из-за того, что в зал заседания не явился адвокат подозреваемого.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.
Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.
Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, и 3 августа ей сделали первую операцию. Также 3 августа задержали предполагаемого нападавшего на активистку, это 39-летний житель Херсона Николай Новиков.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Судьи Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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