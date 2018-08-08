Напад на активістку Гандзюк у Херсоні: поліція встановила продавця незаконної кислоти

Правоохоронці встановили місце, де було куплено сірчану кислоту, якою облили громадську активістку, радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Зазначимо, що кислота продавалася нелегально.

Про це 8 серпня на брифінгу розповів перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-центр Нацполіції.

Правоохоронці також встановили особу, яка продала цю кислоту. Хімічну речовину, швидше від усього, придбав другий підозрюваний, особу якого наразі встановлюють.

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Ми встановили місце в Херсонській області, де незаконно здійснювали реалізацію сірчаної кислоти. Вже проведено обшуки та вилучено 539 пляшок з кислотою. Вся кислота належить одному із підприємств, яке повинно було утилізувати речовину,

– зазначив Аброськін.

Він додав, що один із працівників цього підприємства продавав неутилізовану хімічну рідину. Наразі відомо, що чоловік продав пляшку кислоти другому учасникові нападу на Гандзюк за 150 гривень.



Склад, на якому придбали кислоту для нападу на Гандзюк

"Ми ще раз звертаємося до громадян з проханням надати допомогу у встановлені особи другого фігуранта справи. Будь яка інформація може стати корисною для слідства", – наголосив Аброськін.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, і 3 серпня їй зробили першу операцію. Імовірного нападника на активістку – 39-річного жителя Херсона Миколу Новікова взяли під арешт.



