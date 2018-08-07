Нацполіція підозрює ще одну особу у нападі на Гандзюк: фото підозрюваного

У Нацполіції заявляють про ще одного підозрюваного у нападі на Херсонську активістку Катерину Гандзюк. Правоохоронці просять встановити його особу.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. За його словами, цей чоловік безпосередньо брав участь у нападі.

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Для пришвидшення встановлення особи правопорушника, поліцейські звертаються до ЗМІ та громадян з проханням допомогти в його ідентифікації.



Підозрюваний у нападі на Гандзюк

Саме цей громадянин, за версією слідства, має відношення до вказаного правопорушення. Тож ми просимо у громадськості допомоги у встановленні його особи, ­

– зазначив Сергій Князєв.

Нагадаємо, на херсонську активісту Катерину Гандзюк напали 31 липня, коли вона виходила з під’їзду свого будинку. Невідомий облив її кислотою. У підсумку в неї 35% опіків тіла, постраждало око, обпечене обличчя, руки та шия.