Нацполиция подозревает еще одного человека в нападении на Гандзюк: фото подозреваемого

В Нацполиции заявляют об еще одном подозреваемом в нападении на Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Правоохранители просят установить его личность.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев. По его словам, этот человек непосредственно участвовал в нападении.

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Для ускорения установления личности правонарушителя, полицейские обращаются к СМИ и гражданам с просьбой помочь в его идентификации.



Подозреваемый в нападении на Гандзюк

Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению. Поэтому мы просим у общественности помощи в установлении его личности,

– отметил Сергей Князев.

Напомним, на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк напали 31 июля, когда она выходила из подъезда своего дома. Неизвестный облил ее кислотой. В итоге у нее 35% ожогов тела, пострадали глаза, обожженное лицо, руки и шея.