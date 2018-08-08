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Нападение на активистку Гандзюк в Херсоне: полиция установила продавца незаконной кислоты

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Расследование нападения на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Расследование нападения на Екатерину Гандзюк в Херсоне

Правоохранители установили место, где была куплена серная кислота, которой облили общественную активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Отметим, что кислота продавалась нелегально.

Об этом 8 августа на брифинге рассказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-центр Нацполиции.

Правоохранители также установили личность, которая продала эту кислоту. Химическое вещество, скорее всего, приобрел второй подозреваемый, личность которого сейчас устанавливают.

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Мы установили в Херсонской области, где незаконно осуществляли реализацию серной кислоты. Уже проведены обыски и изъято 539 бутылок с кислотой. Вся кислота принадлежит одному из предприятий, которое должно было утилизировать вещество,
– отметил Аброськин.

Он добавил, что один из работников этого предприятия продавал неутилизированную химическую жидкость. Пока известно, что мужчина продал бутылку кислоты второму участнику нападения на Гандзюк за 150 гривен.

Катерина Гандзюк напад розслідування сірчана кислота
Склад, на котором купили кислоту для нападения на Гандзюк

"Мы еще раз обращаемся к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении личности второго фигуранта дела. Любая информация может стать полезной для следствия", – подчеркнул Аброськин.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, и 3 августа ей сделали первую операцию. Вероятного напавшего на активистку – 39-летнего жителя Херсона Николая Новикова взяли под арест.

хронИка СОБЫТИй
 
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Теги: Новости Украины Полиция Вячеслав Аброськин Расследования Новости Херсона Криминальные новости Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
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