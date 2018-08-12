Нападение на активистку Гандзюк: полиция могла задержать не того – резонансное расследование

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что задержанный подозреваемый в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Николай Новиков имеет алиби.

Об этом пишет в своем Facebook журналистка Марьяна Пьецух, которая провела собственное расследование и общалась со свидетелями, которые подтверждают алиби Новикова.

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В суде, где Новикову выбирали меру пресечения, подозреваемый заявил, что с 27 июля по 1 августа отдыхал с семьей и друзьями в палатках у моря в селе Приморское на Херсонщине.

Этот населенный пункт находится в почти 100 километрах от Херсона, где произошло нападение, и добираться туда из областного центра примерно полтора часа.

Журналистка пообщалась со свидетелями, которые подтверждают алиби Новикова. Полиция с ними до сих пор не связывалась.

Львовяне Ольга Антонишин и Сергей Бздець утверждают, что с 27 июля по 1 августа Новиков был с ними и на длительное время никуда не отлучался. И если бы утром 31 июля, когда произошло нападение на Гандзюк, он на несколько часов куда-то исчез, они бы точно это заметили.

Утром 31 июня в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. В этом деле полиция арестовала 39-летнего жителя Херсона Николая Новикова, обвиняемого в нападении на Екатерину Гандзюк.