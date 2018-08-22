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Напад на Гандзюк: Новікова відпустили з-під варти

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Микола Новіков
Микола Новіков / Фото з вільних мереж

Підозрюваного у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Орган досудового розслідування заявив, що у діях Новікова немає складу кримінального правопорушення, повідомляє кореспондент "Громадського".

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У зв’язку з цим його відпустили за 15 хвилин до початку засідання щодо апеляції. Кримінальне провадження закрито. Адвокат Новікова повідомив, що підзахисний вже перебуває на свободі.

Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження щодо мого підзахисного, – сказав він кореспонденту "Української правди".

Сестра Новікова також повідомила виданню, що буде добиватися справедливості далі: "Ми будемо далі боротися, ми хочемо вибачень".

Водночас, за її словами, Новіков підтвердив, що правоохоронці не вибивали із нього зізнань силою.

Нагадаємо, радницю мера міста та відому активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою вранці 31 липня у Херсоні. Поліція розслідує напад на неї як замах на вбивство. 22 серпня голова нацполіції Сергій Князєв повідомив, що у справі про напад на активістку є 6 підозрюваних.

 

хроніка подій
Теги: Новини України Новини політики Сергій Князєв Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Розслідування
Джерело: 24 Канал
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