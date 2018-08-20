Справа Гандзюк: другому підозрюваному обрали запобіжний захід

У понеділок, 20 серпня, Херсонський суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Другим підозрюваним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження, його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

Засідання відбулось у закритому режимі. Проти присутності ЗМІ на слуханні виступив адвокат підозрюваного.

Про що говорили на засіданні – невідомо, адже журналістів пустили лише на оголошення вироку. Віктору Горбунову обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.