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Справа Гандзюк: другому підозрюваному обрали запобіжний захід

29 Читать новость на русском

У понеділок, 20 серпня, Херсонський суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі. 

Читайте також:  Напад на активістку Гандзюк: поліція повідомила про затримання нових підозрюваних

Другим підозрюваним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження, його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

Засідання відбулось у закритому режимі. Проти присутності ЗМІ на слуханні виступив адвокат підозрюваного. 

Про що говорили на засіданні – невідомо, адже журналістів пустили лише на оголошення вироку. Віктору Горбунову обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. 

Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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