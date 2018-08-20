17:23
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Напад на Катерину Гандзюк: стало відомо ім’я другого підозрюваного

8 Читать новость на русском
Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк / Фото з відкритих джерел

Суд обиратиме міру запобіжного заходу другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк у закритому режимі.

Про це повідомила кореспондент "Української правди" Мар’яна П’єцух на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Я співчуваю тому бідоласі, – Гандзюк про затриманого у її справі

Другим підозрюваним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження, його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

Відповідне клопотання про закритий режим подав захист Горбунова.

За словами адвоката Горбунова, попередні свідчення його підзахисного містять відомості, що мають суттєво значення у становленні об’єктивної істини у цій кримінальній справі, розголошення яких у ЗМІ чи інший спосіб, за межами поняття таємниці слідства, можуть зашкодити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин.

Також ці свідчення, за словами адвоката, "становлять небезпеку для життя та здоров’я, адже покази стосуються осіб, що вчинили замах на вбивство".

Нагадаємо, вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство.

Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Херсона Судді
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В Одесі стався вибух, горить будинок
 23 травня 2016 , 18:26
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Сталь" представила нову емблему
 18 червня 2016 , 12:05
Експерт пояснив, чому Україні не потрібен власний автопром
 9 серпня , 11:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук