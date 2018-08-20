Напад на Катерину Гандзюк: стало відомо ім’я другого підозрюваного

Суд обиратиме міру запобіжного заходу другому підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк у закритому режимі.

Про це повідомила кореспондент "Української правди" Мар’яна П’єцух на своїй сторінці у Facebook.

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Другим підозрюваним виявився Віктор Горбунов 1991 року народження, його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

Відповідне клопотання про закритий режим подав захист Горбунова.

За словами адвоката Горбунова, попередні свідчення його підзахисного містять відомості, що мають суттєво значення у становленні об’єктивної істини у цій кримінальній справі, розголошення яких у ЗМІ чи інший спосіб, за межами поняття таємниці слідства, можуть зашкодити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин.

Також ці свідчення, за словами адвоката, "становлять небезпеку для життя та здоров’я, адже покази стосуються осіб, що вчинили замах на вбивство".

Нагадаємо, вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство.