Нападение на Екатерину Гандзюк: стало известно имя второго подозреваемого

Суд будет выбирать меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк в закрытом режиме.

Об этом сообщила корреспондент "Украинской правды" Марьяна Пьецух на своей странице в Facebook.

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Вторым подозреваемым оказался Виктор Горбунов 1991 года рождения, его подозревают в покупке кислоты для нападения на Гандзюк.

Соответствующее ходатайство о закрытом режиме подала защита Горбунова.

По словам адвоката Горбунова, предыдущие показания его подзащитного содержат сведения, имеющие существенное значение в становлении объективной истины по данному уголовному делу, разглашение которых в СМИ или иным способом, за пределами понятия тайны следствия, могут повредить установлению всего круга лиц, совершивших преступление.

Также эти показания, по словам адвоката, "представляют опасность для жизни и здоровья, ведь показания касаются лиц, совершивших покушение на убийство".

Напомним, утром 31 июня в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство.