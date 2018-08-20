Напад на активістку Гандзюк: поліція повідомила про затримання нових підозрюваних

За підозрою у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку вранці 31 липня облили кислотою, затримано п’ятеро осіб.

Про це під час брифінгу на Львівщині повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує прес-служба Нацполіції.

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Він уточнив, що 19 серпня під час спецоперації поліцейські затримали ще трьох осіб у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Загалом затримано п’ять осіб, яких слідство підозрює в організації та нападі на співробітницю міського самоврядування

Щодо п’ятьох чоловіків ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманих буде скеровано до суду,

– зазначив Сергій Князєв.

Він додав, що більшість із затриманих брали участь в АТО на Донбасі. Одного із них затримали на Житомирщині.

17 серпня у МВС повідомили про затримання ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк.

Вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на неї як замах на вбивство.