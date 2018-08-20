19:25
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Напад на активістку Гандзюк: поліція повідомила про затримання нових підозрюваних

101 Читать новость на русском
Напад на активістку Гандзюк: затримано нових підозрюваних
Напад на активістку Гандзюк: затримано нових підозрюваних / Прес-служба Нацполіції

За підозрою у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яку вранці 31 липня облили кислотою, затримано п’ятеро осіб.

Про це під час брифінгу на Львівщині повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, інформує прес-служба Нацполіції.

Дивіться також: Напад на активістку Гандзюк: поліція могла затримати не того – резонансне розслідування

Він уточнив, що 19 серпня під час спецоперації поліцейські затримали ще трьох осіб у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Загалом затримано п’ять осіб, яких слідство підозрює в організації та нападі на співробітницю міського самоврядування

Щодо п’ятьох чоловіків ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання запобіжного заходу відносно затриманих буде скеровано до суду,
– зазначив Сергій Князєв.

Він додав, що більшість із затриманих брали участь в АТО на Донбасі. Одного із них затримали на Житомирщині.

17 серпня у МВС повідомили про затримання ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк. 

Вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на неї як замах на вбивство.

Теги: Новини Херсона Новини України Кримінальні новини Розслідування Поліція Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У Донецьку торгують горілкою "Путінкою": з’явилися фото
2 лютого 2016 , 20:43
Мілевський може перебратись в титулований клуб
 16 липня 2016 , 00:21
Ярмоленко та Коноплянка – не майстри відбору, – експерт
 15 листопада 2016 , 16:13
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук