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Нападение на активистку Гандзюк: полиция сообщила о задержании новых подозреваемых

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Нападение на активистку Гандзюк: задержаны новые подозреваемые
Нападение на активистку Гандзюк: задержаны новые подозреваемые / Пресс-служба Нацполиции

По подозрению в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую утром 31 августа облили кислотой, задержаны пять человек.

Об этом во время брифинга на Львовщине сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Он уточнил, что 19 августа в ходе спецоперации полицейские задержали еще трех человек по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

В целом задержаны пять человек, которых следствие подозревает в организации и нападении на сотрудницу городского самоуправления

В отношении пяти мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд,
– отметил Сергей Князев.

Он добавил, что большинство из задержанных участвовали в АТО на Донбассе. Одного из них задержали на Житомирщине.

17 августа в МВД сообщили о задержании еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк.

Утром 31 июня в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на нее как покушение на убийство.

Теги: Новости Украины Новости Херсона Криминальные новости Расследования Полиция Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 Канал
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