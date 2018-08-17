Правоохранители задержали еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк, – МВД

В пятницу, 17 августа, Национальная полиция Украина совместно с СБУ задержали еще двух человек, которые подозреваются в нападении с кислотой на активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Сегодня, 17 августа, Национальной полицией Украины совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерины Гандзюк,

– говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, один из них – гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполициею как зафиксированное на видео камер наблюдения лицо, которое покупала орудие преступления (серную кислоту).

Отмечается, что мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия.

В отношении другого участника – следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления.

Напомним, утром 31 июня в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство.