Правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк, – МВС
У п’ятницю, 17 серпня, Національна поліція України спільно із СБУ затримали ще двох осіб, які підозрюються у нападі із кислотою на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
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Сьогодні, 17 серпня, Національною поліцією України спільно зі Службою Безпеки України було затримано двох осіб, які об`єктивно підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування Катерини Гандзюк,
– йдеться у повідомленні.
За словами правоохоронців, один із них – громадян Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцією як зафіксована на відео камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту).
Зазначається, що чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії.
Щодо іншого учасника – слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство.
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