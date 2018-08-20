Дело Гандзюк: второму подозреваемому избрана мера пресечения
В понедельник, 20 августа, Херсонский суд избрал меру пресечения второму подозреваемому в нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает корреспондент 24 канала в прямом эфире.
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Вторым подозреваемым оказался Виктор Горбунов 1991 года рождения, его подозревают в покупке кислоты для нападения на Гандзюк.
Заседание состоялось в закрытом режиме. Против присутствия СМИ на слушании выступил адвокат подозреваемого.
О чем говорили на заседании – неизвестно, ведь журналистов пустили только на оглашение приговора. Виктору Горбунову избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Источник: 24 канал
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