Нападение на Гандзюк: Новикова отпустили из-под стражи

Подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Орган досудебного расследования пришел к выводу, что в действиях Новикова отсутствует состав уголовного правонарушения, сообщает корреспондент "Громадского".

В связи с этим его отпустили за 15 минут до начала заседания относительно апелляции. Уголовное производство закрыто. Адвокат Новикова сообщил, что подзащитный уже находится на свободе.

Я отозвал свою апелляцию. За 15 минут до начала заседания прокурор показал постановление о закрытии уголовного производства в отношении моего подзащитного, – сказал он корреспонденту "Украинской правды".

Сестра Новикова также сообщила изданию, что будет добиваться справедливости дальше: "Мы будем дальше бороться, мы хотим извинений".

В то же время, по ее словам, Новиков подтвердил, что правоохранители не выбивали силой признания у него.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела, ее прооперовали. Полиция расследует нападение на нее как покушение на убийство. 19 августа правоохранители сообщили о задержании пятерых человек, подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк.