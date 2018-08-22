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Нападение на Гандзюк: Новикова отпустили из-под стражи

31 Читати новину українською
Николай Новиков
Николай Новиков / Фото из свободных сетей

Подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Орган досудебного расследования пришел к выводу, что в действиях Новикова отсутствует состав уголовного правонарушения, сообщает корреспондент "Громадского".

В связи с этим его отпустили за 15 минут до начала заседания относительно апелляции. Уголовное производство закрыто. Адвокат Новикова сообщил, что подзащитный уже находится на свободе.

Я отозвал свою апелляцию. За 15 минут до начала заседания прокурор показал постановление о закрытии уголовного производства в отношении моего подзащитного, – сказал он корреспонденту "Украинской правды".

Сестра Новикова также сообщила изданию, что будет добиваться справедливости дальше: "Мы будем дальше бороться, мы хотим извинений".

В то же время, по ее словам, Новиков подтвердил, что правоохранители не выбивали силой признания у него.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела, ее прооперовали. Полиция расследует нападение на нее как покушение на убийство. 19 августа правоохранители сообщили о задержании пятерых человек, подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк.

Теги: Сергей Князев Новости политики Новости Украины Расследования Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 Канал
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