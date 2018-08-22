Поліція уточнила кількість підозрюваних у нападі на активістку Гандзюк

Про це голова нацполіції Сергій Князєв повідомив у середу журналістам у Києві, інформує "Українська правда".

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На сьогодні слідство притягує до кримінальної відповідальності шість громадян України, яких ми підозрюємо в участі або співучасті у вчиненні цього злочину,

– сказав Князєв.

За словами Князєва, сьогодні, 22 серпня, відбудуться судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще двом підозрюваним.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла, її прооперували. Поліція розслідує напад на неї як замах на вбивство. 19 серпня правоохоронці повідомили про затримання п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк.