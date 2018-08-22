Полиция уточнила количество подозреваемых в нападении на активистку Гандзюк

Об этом председатель нацполиции Сергей Князев сообщил в среду журналистам в Киеве, передает "Украинская правда".

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На сегодня следствие притягивает к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления,

– сказал Князев.

По словам Князева, сегодня, 22 августа, состоятся судебные заседания по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым.

Напомним, утром 31 июня в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела, ее прооперировали. Полиция расследует нападение на нее как покушение на убийство. 19 августа правоохранители сообщили о задержании пятерых человек, подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк.