Стало відомо, хто керував нападом на активістку Гандзюк

Наразі повідомили про арешт на два місяці п'ятого підозрюваного у спробі вбити активістку Катерину Гандзюк в Херсоні. А керував групою зловмисників 41-річний колишній учасник АТО.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

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За його словами, п’ятий підозрюваний у нападі на херсонську активістку, якого суд арештував 23 серпня, під час скоєння злочину отримав значний опік свого тіла.

Це молодий 23-річний хлопець, мешканець Житомирської області, який з перших днів війни на сході став на захист держави. Дуже прикро, що цього хлопця, як і трьох інших патріотично налаштованих, використала для скоєння жахливого злочину та людина, яка під час військових дій була для них командиром, якій вони повністю довіряли свої життя,

– написав Аброськін.



П'ятий підозрюваний отримав значний опік свого тіла

Він зазначив, що керував групою зловмисників 41-річний мешканець Херсонської області, колишній учасник АТО, який останній час займався громадською діяльністю та є засновником місцевої організації учасників АТО.

"Він використав свій авторитет та задіяв для скоєння злочину своїх молодших бойових побратимів, мешканців Житомирської та Хмельницької областей. Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи продовжуються, роль кожного учасника цієї групи буде встановлена в ході проведення повного розслідування", – додав Аброськін.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Четверо із п'яти затриманих, яких підозрюють у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, зізнались у причетності до злочину.