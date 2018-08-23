Стало известно, кто руководил нападением на активистку Гандзюк

На данный момент сообщили об аресте на два месяца пятого подозреваемого в попытке убить активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне. А руководил группой злоумышленников 41-летний бывший участник АТО.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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По его словам, пятый подозреваемый в нападении на херсонскую активистку, которого суд арестовал 23 августа, во время совершения преступления получил значительный ожог своего тела.

Это молодой 23-летний парень, житель Житомирской области, который с первых дней войны на востоке стал на защиту государства. Очень обидно, что этого парня, как и трех других патриотически настроенных, использовал для совершения ужасного преступления человек, который во время военных действий был для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни,

– написал Аброськин.

Пятый подозреваемый получил значительный ожог своего тела

Он отметил, что руководил группой злоумышленников 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.

"Он использовал свой авторитет и привлек для совершения преступления своих младших боевых товарищей, жителей Житомирской и Хмельницкой областей. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, роль каждого участника этой группы будет установлена в ходе проведения полного расследования", – добавил Аброськин.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Четверо из пяти задержанных, которых подозревают в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, признались в причастности к преступлению.