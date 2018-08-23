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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

ГПУ просит залог для Тамразова в полмиллиарда гривен

25 Читати новину українською
Алексей Тамразов
Алексей Тамразов / Фото из открытых источников

Прокуроры просят рекордную сумму у суда для экс-заместителя председателя "Укргаздобыча" Алексея Тамразова – более полумиллиарда гривен залога.

Об этом сообщил адвокат задержанного Николай Ореховский.

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Отметив, что это единственная альтернатива его ареста. Печерский суд рассматривает ходатайство прокуратуры, на заседание пришли нардепы Игорь Луценко и Виктория Войцицкий. Они хотят взять Тамразова на поруки.

Такой залог не будет оплачиваться. Конечно, он является непомерным и не отвечает вообще сути подозрения, которое ему выдвинуто, поскольку оно ничем не подтверждена,
– заявил адвокат Николай Ореховский.

Известно, что независимо от решения суда, такую большую сумму за свою свободу экс-чиновник платить не будет.

Видео комментария адвоката

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издания Insider, экс-первого заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.

Кто такой Алексей Тамразов?
Бывший топменеджер "Укргаздобыча" Алексей Тамразов, известный как бизнесмен, владелец интернет-издания Insider и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании Тамразов работал с 2010 по 2014 год. В то время компания входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты Insider освещали процесс над Фирташем в Вене. При этом во время аннексии Крыма Тамразов ездил на полуостров поддерживать украинских моряков. А впоследствии Тамразов вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле "беркутовцев".

Теги: Новости Украины ГПУ Расследования Судьи
Источник: 24 канал
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