ГПУ во второй раз задержала Тамразова – экс-замглаву "Укргазвыдобування"

Работники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издание Insider, экс-первого заместителя главы правления "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Виталия Коломийца.

Юрист уточнил, что Тамразова задержали сотрудники департамента по международному сотрудничеству ГПУ в рамках дела о подконтрольной экс-президенту Виктору Януковичу преступной организации.

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Коломиец также рассказал, что следователи пришли с обыском к Тамразову без постановления суда, а только с постановлением следователя о проникновении в жилище. По словам адвоката, это является нарушением Конституции. Он добавил, что после обыска Тамразова задержали и везут в ГПУ, чтобы вручить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 9 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что задержан Алексей Тамразов – бывший первого заместитель председателя правления ПАО "Укргазвыдобування", который пытался дать большую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Виктора Януковича.



13 августа Тамразов вышел из следственного изолятора под залог в размере трёх миллионов гривен.

Кто такой Алексей Тамразов?

Бывший топ-менеджер "Укргазвыдобування" Алексей Тамразов, известен как бизнесмен, владелец интернет-издание Insider и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании Тамразов работал с 2010 по 2014 год. В то время компания входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты Insider освещали процесс над Фирташем в Вене. При этом во время аннексии Крыма Тамразов ездил на остров поддерживать украинских моряков. А потом Тамразов вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле "беркутовцев".