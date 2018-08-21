11:20
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ГПУ во второй раз задержала Тамразова – экс-замглаву "Укргазвыдобування"

36 Читати новину українською
ГПУ во второй раз задержала Тамразова
ГПУ во второй раз задержала Тамразова / Trust.ua

Работники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издание Insider, экс-первого заместителя главы правления "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Виталия Коломийца.

Юрист уточнил, что Тамразова задержали сотрудники департамента по международному сотрудничеству ГПУ в рамках дела о подконтрольной экс-президенту Виктору Януковичу преступной организации.

Читайте также: Газ, взятка и "свидетель Курченко": интересные подробности по делу Тамразова

Коломиец также рассказал, что следователи пришли с обыском к Тамразову без постановления суда, а только с постановлением следователя о проникновении в жилище. По словам адвоката, это является нарушением Конституции. Он добавил, что после обыска Тамразова задержали и везут в ГПУ, чтобы вручить подозрение в совершении преступления.

Напомним, 9 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что задержан Алексей Тамразов – бывший первого заместитель председателя правления ПАО "Укргазвыдобування", который пытался дать большую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Виктора Януковича.

13 августа Тамразов вышел из следственного изолятора под залог в размере трёх миллионов гривен.

Кто такой Алексей Тамразов?
Бывший топ-менеджер "Укргазвыдобування" Алексей Тамразов, известен как бизнесмен, владелец интернет-издание Insider и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании Тамразов работал с 2010 по 2014 год. В то время компания входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты Insider освещали процесс над Фирташем в Вене. При этом во время аннексии Крыма Тамразов ездил на остров поддерживать украинских моряков. А потом Тамразов вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле "беркутовцев".

Теги: Новости Украины ГПУ Расследования Виктор Янукович
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине запретили известный антисептик
сегодня, 10:21 В Украине запретили известный антисептик
Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
сегодня, 10:00 Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
Сергій Лещенко
Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
сегодня, 08:41 Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
Олексій Чибісов
Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира
20 августа, 22:59 Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира
Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
20 августа, 22:01 Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Кировограде актеры протестовали против увольнения директора театра
 28 декабря 2011 , 20:37 4
Новая инсталляция на Майдане Независимости: что не так с лозунгами украинских властей о Крыме
 18 марта , 03:02
Как голевые действия Ярмоленко стали гарантией побед Украины
 8 июня 2016 , 13:40
Фанатов Барселоны будут сажать в тюрьму на 15 лет в известной курортной стране
 9 июня 2017 , 18:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук