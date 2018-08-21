ГПУ вдруге затримала Тамразова – екс-заступника голови "Укргазвидобування"

Працівники Генпрокуратури України повторно затримали власника онлайн-видання Insider, екс-першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на адвоката Віталія Коломійця.

Юрист уточнив, що Тамразова затримали працівники департаменту з міжнародного співробітництва ГПУ в межах справи про підконтрольну екс-президенту Віктору Януковичу злочинну організацію.

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Коломієць також розповів, що слідчі прийшли з обшуком до Тамразова без ухвали суду, а тільки з постановою слідчого про проникнення в житло. За словами адвоката, це є порушенням Конституції. Він додав, що після обшуку Тамразова затримали і везуть до ГПУ, щоб вручити підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що затримано Олексія Тамразова – колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" , який намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.



13 серпня Тамразов вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у розмірі три мільйони гривень.

Хто такий Олексій Тамразов? Колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання Insider і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії Тамразов працював з 2010 по 2014 рік. В той час компанія входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти Insider висвітлювали процес над Фірташем у Відні. При цьому під час анексії Криму Тамразов їздив на півострів підтримувати українських моряків. А згодом Тамразов вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі "беркутівців".