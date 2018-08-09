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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Затримано екс-чиновника "Укргазвидобування", який пропонував чималий хабар прокурору ГПУ

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Затримання Олексія Тамразова
Затримання Олексія Тамразова / Фото прес-служби ГПУ

В ході спільної операції Генеральної інспекції Генпрокуратури України і СБУ затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова. Зловмисника затримано при спробі дати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі прокурору ГПУ.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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"Після заяви про пропозицію хабара та отримання доказів затриманий колишній перший заступник голови правління ПАТ" Укргазвидобування" Тамразов при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна в кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Януковича В.Ф.", – повідомив Луценко. 

 

Теги: Кримінальні новини Хабар ГПУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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