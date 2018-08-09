Затримано екс-чиновника "Укргазвидобування", який пропонував чималий хабар прокурору ГПУ

В ході спільної операції Генеральної інспекції Генпрокуратури України і СБУ затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова. Зловмисника затримано при спробі дати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі прокурору ГПУ.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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"Після заяви про пропозицію хабара та отримання доказів затриманий колишній перший заступник голови правління ПАТ" Укргазвидобування" Тамразов при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна в кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Януковича В.Ф.", – повідомив Луценко.