На Львівщині затримали одного з міських голів: фото
На хабарі у 68,7 тисяч гривень затримали міського голову Сколе Володимира Москаля.
Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у Facebook.
За словами генпрокурора, Москаль працював міським головою попри те, що в березні 2018-го він засуджений на 6,5 років за хабар.
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Проте, апеляція все переноситься. І Москаль продовжує бути мером. Щоб не втратити навики вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вимогу на 68,7 тисяч гривень. Але поліція і прокуратура теж не втратила пильність. Москаль знову в кайданках,
– написав Луценко.
Згідно з декларацією держслужбовця, Володимир Москаль є власником чотирьох земельних ділянок у Сколівському і Турківському районах та автомобіля ВАЗ 1991 року випуску.