На Львовщине задержали одного из градоначальников: фото

На взятке в 68 700 гривен задержали мэра Сколе Владимира Москаля.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.

По словам генпрокурора, Москаль работал мэром несмотря на то, что в марте 2018-го он осужден на 6,5 лет за взятку.

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Однако, апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68 700 гривен. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках,

– написал Луценко.

Согласно декларации госслужащего, Владимир Москаль является владельцем четырех земельных участков в Сколовском и Турковском районах и автомобиля ВАЗ 1991 года выпуска.