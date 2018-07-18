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На Львовщине задержали одного из градоначальников: фото

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Задержание Владимира Москаля
Задержание Владимира Москаля / Фото з соцсетей

На взятке в 68 700 гривен задержали мэра Сколе Владимира Москаля.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook.

По словам генпрокурора, Москаль работал мэром несмотря на то, что в марте 2018-го он осужден на 6,5 лет за взятку.

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Однако, апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68 700 гривен. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках, 
 написал Луценко.

Согласно декларации госслужащего, Владимир Москаль является владельцем четырех земельных участков в Сколовском и Турковском районах и автомобиля ВАЗ 1991 года выпуска.

 

Теги: Новости Украины Коррупция Взятка ГПУ Юрий Луценко
Источник: 24 канал
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