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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Задержан экс-чиновник "Укргаздобычи", который предлагал немалую взятку прокурору ГПУ

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Задержание Алексея Тамразова
Задержание Алексея Тамразова / Фото пресс-службы ГПУ

В ходе совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова. Злоумышленник задержан при попытке дать неправомерную выгоду в особо крупном размере прокурору ГПУ.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.", – сообщил Луценко.

 

Теги: Криминальные новости Взятка Коррупция ГПУ
Источник: 24 Канал
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