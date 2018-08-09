Задержан экс-чиновник "Укргаздобычи", который предлагал немалую взятку прокурору ГПУ

В ходе совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова. Злоумышленник задержан при попытке дать неправомерную выгоду в особо крупном размере прокурору ГПУ.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.", – сообщил Луценко.