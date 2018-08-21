Луценко призвал Тамразова заключить сделку со следствием

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что бизнесмен Алексей Тамразов, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом организацией экс-президента Виктора Януковича, мог бы составить соглашение со следствием.

Об этом Луценко сказал на брифинге 21 августа, передает Экономическая правда.

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По словам генпрокурора, Тамразов задержан по статье 256 "Содействие членам преступной организации" по статье 191 "Хищение в особо крупных размерах".

"Более того, я лично считаю, господин Тамразов мог бы быть очень хорошим свидетелем и через инструмент соглашения со следствием дать окончательные показания о структуре, распределении обязанностей, криминальных схемах и других подробностях преступной организации", – пояснил Луценко.

Он также добавил, что в случае, если Тамразов не будет идти на сделку со следствием, "его действия на посту заместителя главы правления ПАО "Укргаздобыча" и причастность к структурам, на которые выводили средства, предусматривают ответственность по достаточно серьезным статьям украинского уголовного кодекса".

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издания Insider, экс-первого заместителя главы правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.

Кто такой Алексей Тамразов?Бывший топменеджер "Укргаздобыча" Алексей Тамразов, известный как бизнесмен, владелец интернет-издания Insider и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании Тамразов работал с 2010 по 2014 год. В то время компания входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты Insider освещали процесс над Фирташем в Вене. При этом во время аннексии Крыма Тамразов ездил на полуостров поддерживать украинских моряков. А впоследствии Тамразов вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле "беркутовцев".