Луценко закликав Тамразова укласти угоду зі слідством

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що бізнесмен Олексій Тамразов, якого звинувачують у причетності до злочинної схеми заволодіння скрапленим газом організацією екс-президента Віктора Януковича, міг би скласти угоду зі слідством.

Про це Луценко сказав на брифінгу 21 серпня, передає Економічна правда.

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За словами генпрокурора, Тамразов затриманий за статтею 256 "Сприяння членам злочинної організації" по статті 191 "Розкрадання в особливо великих розмірах".

"Більш того, я особисто вважаю, пана Тамразова міг би бути дуже добрим свідком і через інструмент угоди зі слідством дати остаточні покази про структуру, розподілення обов’язків, кримінальні схеми та інші подробиці злочинної організації", – пояснив Луценко.

Він також додав, що у разі, якщо Тамразов не буде йти на угоду зі слідством, "його дії на посаді заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" та причетність до структур, на які виводили кошти, передбачають відповідальність по достатньо серйозним статтям українського кримінального кодексу".

Нагадаємо, працівники Генпрокуратури України повторно затримали власника онлайн-видання Insider, екс-першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Хто такий Олексій Тамразов?Колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання Insider і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії Тамразов працював з 2010 по 2014 рік. В той час компанія входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти Insider висвітлювали процес над Фірташем у Відні. При цьому під час анексії Криму Тамразов їздив на півострів підтримувати українських моряків. А згодом Тамразов вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі "беркутівців".