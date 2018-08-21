Україна має відновити Державну митну службу, – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Україні має бути відновлена Державна митна служба.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві у вівторок.

Читайте також: Луценко розмірковує над тим, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради

Моя позиція полягає в тому, що держава має відновити Державну митну службу, як юридичний орган, призначити керівника, якого вже три роки немає, провести конкурс на цю посаду і обрати людину, яка має публічну довіру від суспільства і професіоналів, відновити аналітичні центри, провести повний перенабір з участю громадськості керівників усіх регіональних митниць, аж до керівників постів і після цього провести відповідну роботу із головними фігурантами,

– наголосив генеральний прокурор.

На його переконання, протидія контрабанді не може бути справою лише силових підрозділів.

Луценко також звернувся до депутатів Верховної Ради відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів.

Раніше генеральний прокурор заявив, що уже готує докази у справі про контрабанду щодо виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.