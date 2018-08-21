16:03
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна має відновити Державну митну службу, – Луценко

272 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / Українське фото

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Україні має бути відновлена Державна митна служба.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві у вівторок.

Читайте також: Луценко розмірковує над тим, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради

Моя позиція полягає в тому, що держава має відновити Державну митну службу, як юридичний орган, призначити керівника, якого вже три роки немає, провести конкурс на цю посаду і обрати людину, яка має публічну довіру від суспільства і професіоналів, відновити аналітичні центри, провести повний перенабір з участю громадськості керівників усіх регіональних митниць, аж до керівників постів і після цього провести відповідну роботу із головними фігурантами,
– наголосив генеральний прокурор.

На його переконання, протидія контрабанді не може бути справою лише силових підрозділів.

Луценко також звернувся до депутатів Верховної Ради відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів.

Раніше генеральний прокурор заявив, що уже готує докази у справі про контрабанду щодо виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба контрабанда ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
сьогодні, 16:01 Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
Тетяна Мартинюк
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сьогодні, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 13:05 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
5541
6 самых интересных новых профессий будущего
сьогодні, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
сьогодні, 11:05 Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
Євгенія Мазур
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN
 14 грудня 2017 , 23:42
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Найкращий бомбардир "Лестера" зізнався, що завжди вживає алкоголь перед матчами
 28 вересня 2016 , 18:18
Помічник Реброва Вісенте Гомес покидає Динамо
 31 травня 2017 , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук