Луценко анонсував справу проти очільника ДФС Продана

Генеральна прокуратура України збирає докази у справі про контрабанду проти виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Цю інформацію підтвердив сам генпрокурор Юрій Луценко.

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Він переказав журналістам зміст своєї розмови з прем’єром Володимиром Гройсманом щодо контрабанди на митниці.

Я кажу: сьогодні в країні процвітає контрабанда. Це факт? Володимир Борисович каже: "Факт". Я пропоную такий-то метод боротьби, він каже: "Ні, я обираю інший". О’кей, ви прем’єр-міністр. При цьому я виявляю раз за разом величезні проблеми в роботі митників,

– цитує Луценка "Українська правда".

Генпрокурор каже, що натякнув Гройсману, аби той переглянув склад команди на митниці і додав, що до теперішнього очільника ДФС Мирослава Продана у нього є особисті претензії.

"Так, у мене є претензії до Продана. Поки що я озвучую претензії до безлічі випадків щодо контрабанди, які допустили його підлеглі. Але зараз я працюю по справі, в якій у мене є претензії до нього персональні. В той момент, коли я здобуду достатню кількість доказів, зроблю процесуальне рішення. Кажу це раз і назавжди чесно – це не означає риття під Гройсмана", – запевнив Луценко.

Мирослав Продан був призначений виконувачем обов'язків глави ДФС у березні 2017-го після того, як розгорівся скандал навколо тодішнього глави ДФС Романа Насірова і він був спершу відсторонений, а потім звільнений із цієї посади.