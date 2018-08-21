Луценко анонсировал дело против главы ГФС Продана
Генеральная прокуратура Украины собирает доказательства по делу о контрабанде против исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
Эту информацию подтвердил сам генпрокурор Юрий Луценко.
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Он пересказал журналистам содержание своего разговора с премьером Владимиром Гройсманом относительно контрабанды на таможне.
Я говорю: сегодня в стране процветает контрабанда. Это факт? Владимир Борисович говорит: "Факт". Я предлагаю такой-то метод борьбы, он говорит: "Нет, я выбираю другой". О'кей, вы премьер-министр. При этом я обнаруживаю раз за разом огромные проблемы в работе таможенников,
– цитирует Луценко "Украинская правда".
Генпрокурор говорит, что намекнул Гройсману, чтобы тот пересмотрел состав команды на таможне и добавил, что к действующему главе ГФС Мирослава Продана у него есть личные претензии.
"Да, у меня есть претензии к Продану. Пока что я озвучиваю претензии ко множеству случаев контрабанды, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение. Говорю это раз и навсегда честно – это не означает рытье под Гройсмана", – заверил Луценко.
Мирослав Продан был назначен исполняющим обязанности главы ГФС в марте 2017-го после того, как разгорелся скандал вокруг тогдашнего главы ГФС Романа Насирова и он был сначала отстранен, а затем уволен с этой должности.