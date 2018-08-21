Прокуратура Волыни получила нового руководителя, которого люди выгнали с должности главы

Во вторник, 21 августа, в Луцке генпрокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя Виктора Швыдкого. До этого времени Быстрый был первым заместителем прокурора Волыни.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Представляя прокурора Волыни, генеральный прокурор отметил, что главными задачами в работе органов прокуратуры на сегодня является борьба с криминальной коррупцией, обеспечение стабильности в противодействии рейдерству, проверки использования бюджетных средств, прежде всего выделенных на строительство дорог", – написала Сарган.

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Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветают автоклондайки по ввозу так называемых "евроблях", прекратить которые – задача "номер раз",

– подчеркнул Луценко.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что новый руководитель прокуратуры Волыни должен сделать для контроля над ситуацией с добычей янтаря и для прекращения незаконной вырубки лесов.

Что известно о Викторе Швыдком?

Сразу после революции Достоинства он публично был рекомендован на должность руководителя управления МВД в Волынской области. Однако проработал он на этой должности только 6 дней, после чего под натиском общественности написал рапорт на увольнение.



До этого Швыдкой с 2001 по 2004 годы работал заместителем начальника УМВД в Закарпатской области и в должности первого заместителя начальника УМВД Украины в Днепропетровской области. А в период с 2005 по 2007, с 2008 по 2010 годы возглавлял Волынскую милицию. Интересно, что именно в период 2005-2007 и 2008-2010 годов МВД возглавлял Юрий Луценко. В различных СМИ неоднократно отмечали "дружественные" отношениях Швыдкого и Луценко.