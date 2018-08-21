Прокуратура Волині отримала нового керівника, якого люди вигнали з посади голови МВС області

У вівторок, 21 серпня, у Луцьку генпрокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника Віктора Швидкого. До цього часу Швидкий був першим заступником прокурора Волині.

Про це у Facebook сповістила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Представляючи прокурора Волині, генеральний прокурор наголосив, що головними завданнями у роботі органів прокуратури на сьогодні є боротьба з кримінальною корупцією, забезпечення стабільності у протидії рейдерству, перевірки використання бюджетних коштів, насамперед виділених на будівництво доріг", – написала Сарган.

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Митниця продовжує перебувати під ризиком постійних зловживань, а на Волині процвітають автоклондайки з увезення так званих "євроблях", припинити які – завдання "номер раз",

– наголосив Луценко.

Речниця генпрокурора додала, що новий керівник прокуратури Волині повинен зробити задля контролю над ситуацією із видобутком бурштину та задля припинення незаконного вирубування лісів.

Що відомо про Віктора Швидкого? Відразу після Революції Гідності його публічно було рекомендовано на посаду керівника управління МВС у Волинській області. Проте пропрацював він на цій посаді тільки 6 днів, після чого під натиском громади написав рапорт на звільнення.



До цього Швидкий з 2001 по 2004 роки працював заступником начальника УМВС у Закарпатській області та на посаді першого заступника начальника УМВС України у Дніпропетровській області. А в період з 2005 по 2007, з 2008 по 2010 роки очолював волинську міліцію. Цікаво, що саме в період 2005-2007 та 2008-2010 років МВС очолював Юрій Луценко. У різних ЗМІ неодноразово наголошували на "дружніх" відносинах Швидкого та Луценка.