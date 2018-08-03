Полтавщина отримала нового прокурора Чибісова: Луценко представив посадовця

У п’ятницю, 3 серпня, генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Полтавської області нового керівника Дмитра Чибісова. Раніше він очолював прокуратуру Київської області.

Про це на своїй сторінці у Facebookповідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Він зазначив, що Луценко був незадоволений роботою попереднього керівника прокуратури Полтавщини, тому і схвалив рішення про кадрові зміни.

Читайте також: Порошенко звільнив з посади голову Чернігівської ОДА Куліча

Лисенко також повідомив, що від нового прокурора області очільник ГПУ очікує вирішення ключових завдань – це протидія кримінальній корупції, вуличній злочинності, викриття злочинів у нафтогазовому комплексі, земельній сфері.

Я акцентую увагу на важливості протидії злочинам в аграрному секторі, а саме: рейдерське захоплення врожаю чи землі, а також належного оформлення цієї землі. Принцип один – хто посіяв, той зібрав,

– наголосив Луценко.